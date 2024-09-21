Burdur'da korkunç olay! 24 yaşındaki genç, otomobilinde ölü bulundu

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde Sakarca Mahallesi Tekke Mezarlığı Akyamaç mevkiinde sabah saatlerinde 32 E 2194 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede boyun bölgesinden ateşli silahla vurulan kişinin Mustafa Yavuz Kama olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık talimatıyla ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonrası Mustafa Yavuz Kama'nın cenazesi otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde otomatik tüfek, 1'i boş 5 fişek kovanı bulundu. Mustafa Yavuz Kama'nın elektrik tesisat işiyle uğraştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.