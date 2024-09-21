×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Burdur'da korkunç olay! 24 yaşındaki genç, otomobilinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Burdur #Ağlasun#Otomobil
Burdurda korkunç olay 24 yaşındaki genç, otomobilinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 14:55

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 24 yaşındaki Mustafa Yavuz Kama, otomobilinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde otomatik tüfek, 1'i boş 5 fişek kovanı bulundu.

Haberin Devamı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Sakarca Mahallesi Tekke Mezarlığı Akyamaç mevkiinde sabah saatlerinde 32 E 2194 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede boyun bölgesinden ateşli silahla vurulan kişinin Mustafa Yavuz Kama olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık talimatıyla ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonrası Mustafa Yavuz Kama'nın cenazesi otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde otomatik tüfek, 1'i boş 5 fişek kovanı bulundu. Mustafa Yavuz Kama'nın elektrik tesisat işiyle uğraştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur #Ağlasun#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!