×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk, akranını bıçakla yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Bıçaklı Saldırı#Yaralama
Burdurda korkunç olay 17 yaşındaki çocuk, akranını bıçakla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 11:13

Burdur’da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, yaşıtı E.Y. tarafından karnından bıçaklanan M.S. (17) yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. İki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, M.S., aynı yaştaki E.Y.’yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın ardından kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanıp, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaralı M.S., arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karnından yaralanan M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınAtlasın ailesine tehdit mesajı atan 2 şüpheli daha gözaltına alındıAtlas'ın ailesine tehdit mesajı atan 2 şüpheli daha gözaltına alındıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın17 yaşındaki Atlas Çağlayanı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur#Bıçaklı Saldırı#Yaralama

BAKMADAN GEÇME!