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Burdur'da korkunç kaza! Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

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#Burdur#Ağlasun#Trafik Kazası
Burdurda korkunç kaza Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 14:42

Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobilin takla attığı kazada evli ve iki çocuk annesi Ayşe Akan Akbaş (27) hayatını kaybetti.

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Kaza, Ağlasun- Çeltikçi kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Ayşe Akan Akbaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Evli ve iki çocuk annesi Akbaş olay yerinde yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Ayşe Akan Akbaş'ın cenazesi morga konuldu.

Akbaş'ın Kibrit köyü mezarlığına toprağa verileceği belirtildi. Bucak ilçesinde oturan Akbaş'ın çocuklarını Kibrit köyündeki ailesinin yanına bırakıp, döndüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. 

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#Burdur#Ağlasun#Trafik Kazası

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