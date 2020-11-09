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AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 00:11 | Son Güncelleme:

Burdur'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var

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Burdur'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bekir İleri (56) idaresindeki 07 AHC 869 plakalı otomobil, Ağlasun-Isparta kara yolu girişinde Süleyman Ünsal (48) yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen Halil (26) ve Emre Erpan (22) ile sürücülerden Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada diğer sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırıldı, cenazeler morga konuldu.

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