Burdur'da kız arkadaşını zorla taksiden indirmeye çalışan şüpheli şoföre bıçakla saldırdı! Serbest bırakıldı

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Olay, 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Recep Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşı M.T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak onun evinden ayrılmak istedi. M.T., taksiye binen Ş.A.’yı indirmek istedi. Ş.A. inmeyince M.T. araca zarar verip, aynasını kırdı. Aracından inen taksi şoförü M.M. ile M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle M.T., bıçakla şoför M.M.'ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran M.T.'yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı. Taksiden inmeyen Ş.A.'nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle M.T., kaçarak uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDI

Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T., dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Diğer yandan kavga, taksinin kamerasına yansıdı. M.T. ile M.M.'nin aracın arka tarafında tartıştığı, bu sırada araçtaki Ş.A.'nın yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı. Aracın önüne gelen taraflardan M.T'nin, M.M.'ye bıçakla saldırdığı görüldü.