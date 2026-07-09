Burdur'da kenevir operasyonu: 1 tutuklama

Haberin Devamı

Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik fiziki takip gerçekleştirildi.

Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda ekipler, Bucak'ta belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda yasa dışı olarak ekildiği tespit edilen 131 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Yasa dışı kenevir ekimi' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.