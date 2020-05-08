Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi

Suudi Arabistan'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Yurtları'na yerleştirilen 80 işçinin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. İşçiler, otobüslerle memleketleri Hatay'a gönderildi. 8.5 aylık hamile Dilara Atılgan ise eşiyle birlikte ambulansla yollandı.

İşçilere, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik Burdur'un yerel tadı ceviz ezmesi, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ise fıstık çamı, lavanta ve biberiye fidanı hediye etti

Yurdun bahçesine de karantinada kalanları temsilen Uman Atılgan ve eşi Dilara Atılgan ile Ahmet Kabak tarafından fidan dikildi.