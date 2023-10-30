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Burdur'da kan donduran vahşet! 76 yaşındaki adam darbedilerek öldürüldü, eşi yaralı

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#Burdur#Cinayet#Darp
Burdurda kan donduran vahşet 76 yaşındaki adam darbedilerek öldürüldü, eşi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 12:47

Burdur’da 76 yaşındaki Bayram Sertcan evinde darbedilerek öldürülmüş, eşi Zehra Sertcan (67) ise yaralı halde bulundu. Yaralı bulunan Zehra Sertcan hastaneye kaldırılırken yüzünde kesikler olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları ise sürüyor.

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Olay, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram (76) ve Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Burdurda kan donduran vahşet 76 yaşındaki adam darbedilerek öldürüldü, eşi yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri Bayram Sertcan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan’ın ise yüzünde kesikler olduğu tespit edildi.

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Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burdurda kan donduran vahşet 76 yaşındaki adam darbedilerek öldürüldü, eşi yaralı

Olay yeri inceleme ekipleri evdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.

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#Burdur#Cinayet#Darp

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