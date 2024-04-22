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Burdur'da kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı! Valilik'ten açıklama geldi

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#Burdur#Kadın Kıyafeti#Gözaltı
Burdurda kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı Valilikten açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 13:16

Burdur'da kadın kıyafetiyle gezerek çocukları takip ettiği iddia edilen H.Ç. adlı erkek, polis tarafından yakalandı. Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.Ç.'nin tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği belirtildi.

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Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde kadın kıyafetiyle dolaşan bir erkeğin, çocukları takip ettiği iddiaları üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli H.Ç. polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan görüşmeler sonrası psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.Ç., tedavisi için Antalya'ya sevk edildi.

Burdurda kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı Valilikten açıklama geldi

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında 'Kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş dikkat edelim' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında belirtilen şahsın H.Ç. olduğu tespit edilmiş, şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış, yapılan görüşmede psikolojik olarak rahatsız olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde 20.04.2024 günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne memur refakatinde sevk edilerek yatışı sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için hassasiyetle yürütülen hizmetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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#Burdur#Kadın Kıyafeti#Gözaltı

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