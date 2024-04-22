Burdur'da kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı! Valilik'ten açıklama geldi

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Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde kadın kıyafetiyle dolaşan bir erkeğin, çocukları takip ettiği iddiaları üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli H.Ç. polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan görüşmeler sonrası psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.Ç., tedavisi için Antalya'ya sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında 'Kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş dikkat edelim' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında belirtilen şahsın H.Ç. olduğu tespit edilmiş, şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış, yapılan görüşmede psikolojik olarak rahatsız olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde 20.04.2024 günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne memur refakatinde sevk edilerek yatışı sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için hassasiyetle yürütülen hizmetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.