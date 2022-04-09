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Burdur'da kadın cinayeti: Nurcan Seçer eşi Serhan Seçer tarafından öldürüldü

#Nurcan Seçer#Serhan Seçer#Kadın Cinayeti

Burdur'da 1 çocuk annesi Nurcan Seçer (35) yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile öldürüldü.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, elinde tüfek, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e ateş etti. Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.

Burdurda kadın cinayeti: Nurcan Seçer eşi Serhan Seçer tarafından öldürüldü


Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Serhan ile Nurcan Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.

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Burdurda kadın cinayeti: Nurcan Seçer eşi Serhan Seçer tarafından öldürüldü

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#Nurcan Seçer#Serhan Seçer#Kadın Cinayeti

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