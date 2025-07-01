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Burdur'da iş merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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#Burdur#İş Merkezi Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Burdurda iş merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 10:22

Burdur'da 4 katlı iş merkezinin apartman boşluğundaki atık kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye söndürdü.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. Apartman boşluğundaki atık kağıtların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması üzerine üst katlara duman yayıldı.

Burdurda iş merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Burdur#İş Merkezi Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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