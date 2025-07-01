Burdur'da iş merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. Apartman boşluğundaki atık kağıtların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması üzerine üst katlara duman yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.