Burdur'da intihar ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı

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Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp intihar edeceğini söyleyen A.K. (34), ekipler gelince ihbarı kendisinin yapmadığını öne sürdü. Ekipler ayrılacağı sırada 1'inci kattaki evinin balkonundan sarkan kadın, düşmekten son anda kurtarıldı.

KENDİNİ ÖNCE İHBAR ETTİ SONRA REDDETTİ

Saat 06.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.K. adlı kadın, Yeni Mahalle Menderes Caddesi'ndeki apartmanın 1'inci katındaki dairesinde 2 kızıyla doğal gazı açıp intihar edecekleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler adrese geldiğinde A.K. ihbarı kendisinin yapmadığını iddia etti. Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sonucu ihbarda bulunulan telefon numarasının A.K.'ye ait olduğu, ekipler olay yerine geldiğinde de doğal gazın kapatıldığı belirlendi.

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EKİPLER GİDERKEN BALKONDAN ATLADI

Ekipler bölgeden ayrılacakları sırada A.K. balkondan kendini sarkıtarak, "Kızlarım var, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Olaya müdahale eden ekipler, ambulanstaki sedyeyi açıp kadını kurtarmak için harekete geçti. Görevlilerden biri kadını ayaklarından tutarken, sedyeye çıkan diğer görevli ise yakalamak için hazır bekledi.

"DÜŞÜYORUM ABİ TUTUN"

Yaklaşık 5 metre yükseklikteki balkondan sarkan kadın, "Düşüyorum abi tutun" diye bağırdıktan kısa süre sonra ellerini bıraktı. Aşağıda bekleyen ekipler A.K.'yi güçlükle tutarak sedyeye alabildi. "Kızlarım var, kurtarın" diye bağırmayı sürdüren A.K.'ye ekipler, "Kızların var madem neden kendini balkondan atıyorsun" diye tepki gösterdi. A.K. daha sonra ambulansla tedavisi için hastaneye götürüldü. A.K.'nin, hastanedeki tedavisinin ardından bırakıldığı öğrenildi.