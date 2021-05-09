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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Burdur'da ilginç anlar! Hemen gözaltına alındı

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Burdur'da ilginç anlar! Hemen gözaltına alındı

Burdur'da çatıda çıplak şekilde dolaşıp kişi polis tarafından yakalandı. İsminin H.A.(51) olduğu öğrenilen şahıs, kıyafetleri giydirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdurda ilginç anlar Hemen gözaltına alındı

Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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