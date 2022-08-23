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Burdur'da hortum! Havaya savruldu, şoka girdi: 'Bir anda beni havalandırdı'

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#Burdur#Yeşilova#Hortum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 15:08

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi. Hortum hem cep telefonu ile görüntülendi hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Hortumun etkili olduğu anlarda cep telefonu ile görüntü çeken kişinin "Geliyor geliyor, şimdi bizi, burayı uçuracak", "Anam, anam... Bu ne" dediği, bir kızın ise "Baba cidden geliyor. Baba geldi, geldi" diye korkuyla seslendiği duyuluyor. Hortumun savurduğu Oktay Özcan, "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" dedi.

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Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi’ne ulaştı. Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu. Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu. Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.

Burdurda hortum Havaya savruldu, şoka girdi: Bir anda beni havalandırdı

'BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI'

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Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi.

Burdurda hortum Havaya savruldu, şoka girdi: Bir anda beni havalandırdı

Tuncer Çakar ise "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" diye konuştu.

Burdurda hortum Havaya savruldu, şoka girdi: Bir anda beni havalandırdı

Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

Burdurda hortum Havaya savruldu, şoka girdi: Bir anda beni havalandırdı

'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ'

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.

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Burdurda hortum Havaya savruldu, şoka girdi: Bir anda beni havalandırdı

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#Burdur#Yeşilova#Hortum

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