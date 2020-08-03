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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Burdur'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 3'ü çocuk 5 yaralı

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Burdur'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 3'ü çocuk 5 yaralı
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Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Düğer köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Tombaş'ın (35) kullandığı 41 VM 149 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mustafa Tombaş ile hafif ticari araçta bulunan eşi Sema (33), çocukları Ali Mert (12), Eymen Enes (9) ve Muhammed Emin (5) Tombaş yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan Mustafa Tombaş Yeşilova Devlet Hastanesi'ne, eşi ve çocukları ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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