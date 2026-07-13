Burdur'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Burdur merkez Aziziye köyü ile Bereket köyü arasında meydana gelen kazada Miraç Emre Aybattı yönetimindeki 15 AT 822 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Miraç Emre Aybattı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobildeki Mustafa K. ve Adnan Menderes D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.