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Burdur’da feci kaza! Kaldırıma çarpan motosikletli 100 metre sürüklendi

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#Burdur#Motor Kazası#Gölhisar Motor Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 03:44

Burdur’un Gölhisar ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpmasıyla 100 metre sürüklenmesi sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Kaza Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. (20) yola savrularak yaralandı.

Burdur’da feci kaza Kaldırıma çarpan motosikletli 100 metre sürüklendi

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralıların tedavileri devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Burdur’da feci kaza Kaldırıma çarpan motosikletli 100 metre sürüklendi

 

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#Burdur#Motor Kazası#Gölhisar Motor Kazası

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