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Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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#Burdur#Trafik Kazası#Burdur Kaza
Burdurda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 20:23

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçererek, bir kamyonla çarpıştı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeylen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü.

Burdurda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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#Burdur#Trafik Kazası#Burdur Kaza

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