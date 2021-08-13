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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
Haber Giriş: 13.08.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Burdur'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

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Burdur'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Fethiye-Burdur karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Nihal Y. (34) yönetimindeki 06 FP 6906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole düştü. Kazada Nihal Y., ile yanındaki Sıddıka Fırat (88), Cemal Y. (34), Efsa Y. (9), Ali Y. (69), Şakire Y. (60) ve Ali Yağız Y. (11) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddıka Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Burdurda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

 

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