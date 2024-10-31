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Burdur'da ev sahibinin 2 gündür ulaşamadığı kiracı ölü bulundu

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#Burdur#Kiracı#Ölü Bulundu
Burdurda ev sahibinin 2 gündür ulaşamadığı kiracı ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 09:54

Burdur'da ev sahibinin iki gündür telefonla ulaşamadığı kiracısı 64 yaşındaki Yusuf Ocak evde ölü bulundu.

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Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ocak'a iki gündür telefonla ulaşamayan ev sahibi Osman Ö. kapının kilitli olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Yusuf Ocak'ı yatağında hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ocak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yusuf Ocak'ın cansız bedeni morga konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Burdur#Kiracı#Ölü Bulundu

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