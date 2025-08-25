×
Burdur'da eğitim uçağı göle düştü: 2 personel kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Eğitim Uçağı#Kaza Kırım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 12:21

Burdur'un Bucak ilçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında düştüğü, mürettebatın ise kurtulduğu öğrenildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" denildi. 

