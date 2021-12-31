Burdur'da dere taştı! Evler su altında kaldı... Antalya'da denizin rengi değişti

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Bucak'ta dün başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini azalttı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle ilçede 5 ev ile ahırlar su altında kaldı, ovalar göle döndü. Dere taşması sonucu ekili alanlar da zarar gördü. 7 Aralık'taki yağışın ardından ikinci kez su baskınları ile karşı karşıya kalan Boğazköy'de yaşayan Hakkı Özdil, "Dağlardan gelen derelerin ucu, köy içerisinde sonlanıyor. Bu derelerden gelen taşkın suları evlerimizi, ahırlarımızı, ekili ve dikili sahalarımızda göl oluşturdu. Yetkililerden bir an önce bu derenin Antalya Burdur kara yolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne ait kanala bağlanmasını istiyoruz" dedi.

'VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Burdur AK Parti Milletvekili Yasin Uğur de Boğazköy'deki aşırı yağıştan etkilenip, mağdur olanları ziyaret ederek, "Boğazköy'de 1 ay içerisinde ikinci üzücü olay yaşandı. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız.



Devlet Su İşleri'nin (DSİ) dağlardan gelen dereler ile yaptığı çalışmada köy içerisinde kalan derenin bağlantısı, DSİ kanallarına bağlanması için vatandaşların tarlasından geçmek zorunda. Bunu kabul etmeyen köylülerimiz oldu.Bu kanalı ana kanala bağlamak için vatandaşlarımızın rızasını alacağız" diye konuştu.

ANTALYA'DA SON 3 YILIN YAĞIŞ REKORU KIRILDI

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Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı. Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı.



Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu. Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların kuvvetini azalttığını, ancak Antalya'nın batısında devam ettiğini ve bir süre daha sürmesini beklediklerini belirtti. Diğer yandan yapılan uyarılar, bugün saat 13.00'a geçerliliğini koruyor.

FİNİKE'DE BAHÇELERİ, SERALARI VE EVLERİ SU BASTI

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Antalya'da meteorolojinin yoğun yağış nedeniyle dün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Finike'de sağanak gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış sonrası Kum Mahallesi’ndeki narenciye bahçeleri ve seralar zarar gördü.



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Bazı mahallelerde evleri su bastı. Yaklaşık 200 dekar tarım alanı su altında kaldı. 6 dönüm civarı seradaki tarım ürünü zarar gördü. Bazı mahallerdeki evlerde su baskınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Finike- Demre kara yolunda denizdeki fırtına nedeniyle dalgalar yol seviyesini buldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

KUMLUCA'DA YOLLAR AÇILDI, DERE YATAKLARI TEMİZLENDİ

Yine 'kırmızı kod' ile uyarılan Kumluca ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollar su altında kaldı. Yağış öncesi, tüm birimleriyle teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınlarına müdahale ederek, olumsuzlukların önüne geçti.

Yazır, Adrasan, Belen, Mavikent, Beykonak, Kum, Göksu, Ortaköy, Salur, Çaltı, İncircik, Toptaş, Yenimahalle, Karacaören ve Çayiçi mahallelerinde taşkınları önlemek için büz ağızları, köprü ayaklarında kesik temizliği yapıldı. Yağmurun taşıdığı ağaç dalları, taş, toprak gibi birikintiler nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı.



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Kırsal bölgelerde grup yollarında oluşan göçük ve heyelanlara müdahale edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, su basan yerlerde su tahliyesi yapıldı. Gece boyu ş makineleriyle görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen bir kamyonu da düştüğü dereden çıkardı. Kumlucalı vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir ekipleri sel sonrası tüm mahallelerde ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

DALGALARLA TAŞINAN ODUNLARI TOPLADILAR

Antalya'yı etkisine alan sağanak ve fırtına ile denize ulaşan çamur, körfezin rengini kahverengiye çevirdi. Boğaçay'ın döküldüğü noktada oluşan dalgaların kahverengi görüntüsü, dikkat çekti. Yağmur sularının akarsular kanalıyla denize kadar getirdiği odun parçaları ise dalgalarla sahile vurdu. Odunları çuvallara doldurup evlerinde yakmak için araçlarına yükleyenler olduğu görüldü.



Bazı kişiler ise manzarayı görmek için Konyaaltı sahiline geldi. Kimileri çocuklarıyla dalgaları izlerken, kimileri de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti.