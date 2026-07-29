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Burdur’da CHP Ağlasun ilçe yönetimi istifa etti

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#CHP#Burdur#Aglasun
Burdur’da CHP Ağlasun ilçe yönetimi istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 18:18

Burdur’da CHP Ağlasun ilçe yönetimi, istifa ettiğini duyurdu.

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CHP İlçe Başkanı Mustafa Bayka ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı. Mustafa Bayka, "Yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve iki büyük eserinden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak, partimizin temel altı ilke ve Cumhuriyet değerlerini savunamayacağız bir ortamda bırakıldığımız için yürütmekte olduğumuz CHP Ağlasun ilçe başkanlığı görevinden ve CHP üyeliğinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacak Yeni Parti'de yer alacak, mücadelemizi aynı inanç ve kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

 

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#CHP#Burdur#Aglasun

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