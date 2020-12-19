MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
GeriGündem Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Abone Olgoogle-news

Burdur'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye çalışmalara başladı.

Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle