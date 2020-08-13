Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında yaptığı toplantıda, 2 pozitif vaka ve bunlarla temaslı çok sayıda kişi olması nedeniyle merkez Hacılar köyünün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

2 gün önce, 4 pozitif vaka ve 49 temaslı kişi olması nedeniyle, Merkez Kozluca köyü karantinaya alınmıştı. Öte yandan Burdur İl Özel İdaresi'nde çalışan bir memur ile Burdur Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personelin, testlerinin sonucunun da pozitif olduğu belirtildi.