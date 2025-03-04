Burdur'da baba ile oğlunu sokak ortasında katletmişti! Hakim karşısına çıktı: 'Son 20 yılda kavgaya bile karışmadım'

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Olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

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"KORKUTMA AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

Davanın ilk duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı ile Ramazan ve Muharrem Tin'in yakınları, taraf avukatları katıldı. Metin Kızıllı, "Ömrümün son 20 senesinde hiçbir kavgaya karışmamış bir insanım. Lisans mezunuyum. Hayvanlara, insanlara iyilik yapan birisiyim. Kavga ile bile karşınıza çıkmazken, insan öldüren birisi olarak çıktım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öldürme kastım yoktu. O korkuyu yaşamalarını istedim. Tüfek annemin üzerine kayıtlı ama ben taşıyorum. Korkularımdan taşıyorum. Korkumdan ve aceleciliğimden bu olay oldu. Korkutma amacıyla ateş ettim" dedi.

"KUŞ AVLAR GİBİ AVLADI EŞİMİ VE OĞLUMU"

Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay anında ben de eşim ve 2 oğlumla birlikteydim. Kuş avlar gibi avladı eşimi ve oğlumu. Biri sağıma, biri soluma yığıldı. Borcumuz yok, parasını ödedik. Helalleşerek gönderdik. Sanık 'Eşim beni bataklığa sürükledi. Birçok borcum var' diyordu" diye konuştu. Ramazan Tin'in kızı Duygu Tin, "Bu bir borç- alacak cinayeti değil. Bizim bu şahsa olay günü itibarıyla borcumuz yok. Sanığa parasını ödedik" dedi. Muharrem Tin'in eşi Ülker Konar Tin de "Borcumuz yoktu. Sanığa parasını ödedik" diyerek ifade verdi. Taraf avukatlarının dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Adliye çıkışında sanık Metin Kızıllı'nın yakınları ile Ramazan-Muharrem Tin'in yakınları arasında çıkan tartışmayı adliyede görevli polisler yatıştırdı.