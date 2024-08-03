×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#BURDUR#Çavdır#Zincirleme Kaza
Burdurda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 09:45

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Burdur'un Çavdır ilçesi Söğüt beldesi Antalya- Denizli kara yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Uğur Kutlu (40) yönetimindeki otomobille Mustafa Yücel (84) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Halil Özarslan (55) yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada Hafize Yücel (78) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Yücel, Belgin Kutlu ve Kafkas Kutlu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Hafize Yücel'in cenazesinin Korkuteli'nin Manay Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURDUR#Çavdır#Zincirleme Kaza

BAKMADAN GEÇME!