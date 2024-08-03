Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Burdur'un Çavdır ilçesi Söğüt beldesi Antalya- Denizli kara yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Uğur Kutlu (40) yönetimindeki otomobille Mustafa Yücel (84) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Halil Özarslan (55) yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada Hafize Yücel (78) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Yücel, Belgin Kutlu ve Kafkas Kutlu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Hafize Yücel'in cenazesinin Korkuteli'nin Manay Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.