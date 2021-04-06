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Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:48'de gerçekleşen depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 6, 2021
ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR) https://t.co/3mrfQ9oScn
06.04.2021, 12:48:42 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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