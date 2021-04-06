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Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:48'de gerçekleşen depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Burdurda 3.6 büyüklüğünde deprem

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