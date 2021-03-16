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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Burdur'un Hacılar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Burdur'un Hacılar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD 3.7 OLARAK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de oldu. Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybo olmadı.

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