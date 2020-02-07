Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:35,
Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
Burdur'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur - Antalya Karayolu'nda trafik ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken, iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.
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