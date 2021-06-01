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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

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Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Burdur merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin 'mahrem eğitim yapılanması'na yönelik Burdur merkezli Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 2'si, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest kalırken, 6'sı ise tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

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