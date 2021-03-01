Burdur - Konya ve Aksaray'da okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Okulların açılışı da bu haritaya göre yapılacak. İşte, Burdur - Konya ve Aksaray'da son durum hakkında bilgi...

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Bu bilgiler ışığında, kırmızı grupta yer alan Burdur, Konya ve Aksaray'da, 8. ve 12. sınıflarlar hariç eğitim yüz yüze olmayacak.