Burdur Gölü yok oluyor

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Göller Bölgesi’nde bulunan ve Türkiye’nin en derin ve 7’nci büyük gölü olma özelliğini taşıyan Burdur Gölü’nün son hali, doğayla uyumlu olmayan planlama ve iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 3 gün önce uçaktan çekilen fotoğraf ve videolara bakıldığında, gölün büyük bölümünün tamamen kuruyarak çöl haline dönüştüğü net biçimde görülüyor.

Burdur Gölü’nde yaşanan çekilmeye dikkati çeken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İskender Gülle, bölgede ortaya çıkan son fotoğrafları Hürriyet için yorumladı:

“Maalesef göldeki küçülme devam ediyor ve bu şartlarda bu küçülmeyi durdurma şansımız yok. Ne kadar küçüldüğünü anlamak için DSİ ve uydu görüntülerinden faydalanmak lazım. Gölleri korumak için yapılması gerekenler ise çok uzun bir listeden oluşuyor. Ama şu da bir gerçek; görünen köy kılavuz istemiyor. Genel uyarılar elbette yapılıyor ama sorun öyle bir hale geldi ki bu durumu sadece Burdur’a değil Türkiye genelinde hatta dünyada konuşur hale geldik.

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‘SON 500 YILIN EN KURAK YILI’

Olayın tek bir sihirli çözümü yok. Bu sorun için bilimsel politikalar uygulanabilirse süreç belki yavaşlatılabilir. Daha önce sadece insan etkisinden bahsediyorduk. Göletler, barajlar kurumada birinci derece sorumlu diyorduk. Şimdi ise bunun üzerine iklim değişikliği etkisi de gelince maalesef süreç çok hızlandı. Bütün dünya bunu yaşıyor. Avrupa’da son 500 yılın en kurak yılı yaşandı. Avrupa suyu bizden daha akıllı kullanıyor ama bu coğrafyada da birçok nehir kurudu. Üstelik bizden daha fazla yağış almalarına rağmen bunları yaşadılar. 2010 yılına kadar göllerin kurumasında başlıca etken suyun kötü kullanımıydı. Ama daha sonra küresel ısınma işin içine girdi. İnsan etkisi artı iklim etkisi. İklim kurak gidince insanlar da daha çok su tüketmeye başladı. Biz buna ‘sinerjik etki’ diyoruz. Maalesef bıçak kemiğe dayanmadan alışkanlıklarımız değişmiyor. En kötüyü görürsek belki önlemlerimizi artırırız.”

‘YERALTI SULARI BİZİ KORUYOR’

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Türkiye’de ve dünyada hızlı nüfus artışı ve kirlilikle birlikte birçok su kaynağının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Gülle, “Şu an çok ağır bir susuzluk yaşamıyorsak bunun tek nedeni yeraltı sularına yüklenmemizdir. İklim değişikliği Türkiye’yi daha sıcak ve kurak yarınlara sürüklüyor. Doğadaki tüm canlılar bu durumdan olumsuz etkilenecek. En önemli konu, kullanım alışkanlığımıza göre su harcamak değil, suyumuza göre kullanım alışkanlığı kazanmaktır” dedi.

DİK KUYRUKLARIN EVİYDİ

Burdur Gölü 100’e yakın kuş türü ve 300 bine yakın su kuşuna (özellikle soyu tükenmekte olan Dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapmaktadır. Son 35 yılda suyunun yaklaşık üçte birini kaybetti. Eskiden 144 farklı kuş türü olan bu gölde şimdi 25 kuş türü görülüyor.