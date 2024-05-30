Burdur Devlet Hastanesi’ndeki skandal büyüyor... Üçüncü ölüm haberi geldi

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Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye çağırdı. Bakanlığın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastadan 23’ü Antalya’da, 6’sı Afyonkarahisar’da, 3’ü Isparta’da, 1’i de Denizli’de tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu hastalardan 14’ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 11’i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3’ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Mustafa Demir (70), önceki gün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amına Abas Jama da dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “1 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyonkarahisar ilinde entübe halde tedavi altındadır. Afyonkarahisar iline sevk edilen hastalardan 5’i ve Antalya Şehir Hastanesi’nde takip edilen hastalardan 7’si taburcu edilmiştir” denildi.