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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Burdur cezaevinde tatbikat

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Burdur cezaevinde tatbikat
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BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan tatbikat heyecan yarattı.

Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından cezaevinde isyan olduğuna dair yapılan anonsun ardından resmi ve sivil ekipler teyakkuza geçerek Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na intikal etti. Kısa sürede olayın tatbikat olduğu ve cezaevinde yaşanabilecek olumsuz bir durumda ekiplerin ne kadar kısa sürede geldiğini tespit etmek için yapıldığı anlaşıldı.

Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etmek için cezaevi içerisinde hazır halde bekletildi. Olası bir yangına karşı ise Burdur Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri cezaevi içinde tedbir aldı. Bir süre sonra ekiplere normale dönmeleri anons edildi.

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