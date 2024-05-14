Burcu’yu vazgeçmek de kurtaramamış

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Adana’da Burcu Cöddü (31), eşi Uğur Cöddü (38) ile sık sık geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle çocuklarını da alıp babasının evine gitti. Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Burcu Cöddü, çocuklarıyla eşi Uğur’un yanına döndü. İddiaya göre, Uğur Cöddü’nün eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu. Burcu Cöddü babası Metin Şimşek’i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek kızlarını ve 2 torunlarını alıp evlerine götürdü. Burcu Cöddü, eşinden boşanmak için karar vererek ailesinin yanına yerleşti. Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman, Harun ve yengeleri ile 15 Mayıs 2023’te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü’nün kaldığı eve gitti. İddiaya göre, Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Cöddü silahla eşi Burcu’yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman’ı da öldürmeye teşebbüs etti. Cumhuriyet savcısı, tutuklanan Uğur Cöddü hakkında ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahla basit yaralama’ suçlarından toplam ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası istedi.

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‘SENİNLE GELİYORUM’

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Harun Şimşek, “Kız kardeşim ‘Yapma’ diye Uğur’un önüne hamle yaptı. İlk Burcu’ya ateş etti. Burcu yere düşünce sonra bize ateş etti” dedi. Tanık olarak dinlenen, öldürülen Burcu Cöddü’nün yengesi Melis Şeyma Şimşek tanık olarak ifade verdi. Burcu’nun öldürülme anını gören Şimşek, “Silah Uğur’un elindeydi. Burcu önüne geçerek ‘Dur yapma. Boşanmaktan vazgeçtim. Ben seninle geliyorum’ dedi. Uğur, Burcu ona doğru yönelince önce Burcu’ya sıktı, sonra eşime ve ardından kaynıma sıktı” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Cöddü’nün tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi.