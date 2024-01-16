Burcu’yu 17 bıçak darbesiyle katletti

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Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy’u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese giden polisler, Gezersoy’u yerde kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı. Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı.

Kızının öldürüldüğünü öğrenip Uşak’tan Antalya’ya gelen Zale Gezersoy, “Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin. Benim çocuğum 17 kez bıçaklanacak ne yaptı?” dedi.