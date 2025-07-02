Burcu’nun katiline en ağır ceza

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ANTALYA Kepez’de 15 Ocak 2024’te saat 00.30 sıralarında, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (38) ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Burcu Gezersoy (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Gündüz, evde bulunan ekmek bıçağıyla 3 çocuğunun annesi Gezersoy’u 17 yerinden yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Gezersoy’u kanlar içinde buldu. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Gündüz, taburcu olduktan sonra tutuklandı. Gündüz hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

‘KAFAM GİDİP GELİYOR’

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme başkanının ilk ifadelerini hatırlatması üzerine Gündüz, “İfademde ‘Bıçakladım’ dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor” dedi. Mahkeme heyeti, Gündüz’ü ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.