Burcu yarış kurbanı

Burcu Erol (34) 22 Temmuz gecesi İstanbul Küçükyalı’da arkadaşı Ufuk Yalçın ile bir restoranda yemek yedikten sonra sahil yolunda yürümek istedi. Ancak çift sahil yolunda yürüyüş için karşıya geçmeye çalışırken, saat 01.00 sıralarında Yusuf K.’nın sürdüğü spor otomobil Burcu Erol’a çarptı. Ağır yaralanan Burcu Erol hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, iddialara göre aşırı hızlı olan sürücü Yusuf K.’yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yusuf K. ifadesinde, “55-60 kilometre hızla gidiyordum. Orta refüjden önüme atladılar. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ama çarpmış oldum” dedi. Yusuf K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burcu Erol’un ablası Gonca Erol, “Yakınlarımız kazanın nasıl olduğunu ve sürücünün kim olduğunu öğrenmek istediklerinde karakola girişlerine dahi izin verilmedi. Öğrendiğimize göre, savcı, Yusuf K.’nın tutuklanmasını talep etmesine rağmen mahkeme onu adli kontrolle serbest bırakmış.

‘ÜÇ ARABA YARIŞ YAPIYORDU’

Kimdir bu Yusuf K.? Kimler tarafından korunuyor? Bilmiyoruz. Ayrıca kazanın sahil yolunda yarış yaparken gerçekleştiğini gören 3 görgü tanığını, polis olay yerinden almasına rağmen karakolda niçin ifadeleri alınmamış?” diye sordu. Kaza anında Burcu Erol’un yanında olan arkadaşı Ufuk Yalçın ise karşıya geçtikleri sırada son sürat bir aracın Burcu’ya çarptığını söyledi ve “Olay yerinde bulunanların anlattığına göre, polisler gelip, ‘Görgü şahidi var mı?’ diye sormuş. Orada bulunan 3 tanık, ‘Üç araba yarış yaparken yayaya çarptılar’ demiş. Ancak polislerin götürdüğü 3 tanığın karakolda ifadesi alınmadı” iddiasını ortaya attı.



