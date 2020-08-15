Burcu öldü, kusur ona kaldı; aile karara itiraz etti

Erol hayatını kaybederken, son anda geriye doğru çekilen Ufuk Yalçın ise otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Gözaltına alınan Kara ifadesinde, “Ben sağa doğru kaçtıkça, yaya olan şahıslar aracıma doğru koşmaya devam ettiler. Olay nedeniyle pişmanım” dedi. Kara, 100 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine trafik kazaları araştırma uzmanı bilirkişi Fikret Ergül ‘ün raporunda, kazada hayatını kaybeden Burcu Erol, kazanın meydana gelişinde ‘asli kusurlu’ bulunurken, sürücü Yusuf Kara ise ‘tali kusurlu’ bulundu.

SÜRÜCÜYÜ YALANLADI

Görgü tanığı Alper Altun, “Bu otomobilin yanında 2 otomobil daha vardı ve hızlılardı. Yarış yapıp yapmadıklarını tam olarak bilemem ama bir rekabet varmış izlenimi edindim. Çarpan otomobil hep en önde gidiyordu. Bu üç otomobil her seferinde trafiği tehlikeye atıyorlardı. Kazadan önce fren yaptığını görmedim. Kaza yapan otomobil, yayayı görmesine rağmen fren yapmayıp hızla sağ şeride geçti” diye konuştu.

Abla Gonca Erol, “O rapor, sürücünün beyanına göre yazılmış. Görgü tanıkları ifade verdiler. Olayın, sürücünün anlattığı gibi değil bambaşka olduğunu öğrendik. Bu rapor, olay günü hazırlanan ilk bilirkişi raporu. İtiraz ettik ve yeniden bilirkişi atanıp yeni bir rapor hazırlanmasını istedik” dedi.