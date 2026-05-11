Burcu Köksal: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

#Burcu Köksal#Özgür Özel#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 22:41

Afyonkarahisar Belediye Başkan Burcu Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını söyledi. Köksal, "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" dedi.

Köksal, tv100 kanalına yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dedi.

Köksal tehdit iddialarıyla ilgili olarak ise "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuştu.

