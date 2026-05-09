Burcu Köksal tepkisi: Partine de kendine de bunu yapma demiştim

Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında özetle şunları söyledi:

GEREKİRSE KOCAYI BOŞA

“Ben de kendisine ulaşamadım. Arkadaşlar ‘Arıyoruz, açmıyor’ dediler. Bir yalanlama gelmedi. Daha önce de böyle bir iddia olmuştu. O günlerde AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Ben kendisine, ‘Gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma varsa bir yanlışlığı hırsızlığı, parti senin arkanda durur’ demiştim. ‘Benim bir yere gideceğim yok’ demişti. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.

Siyasette iki gün çok uzun zaman. Bir söylenti dönüyor. Kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.

AĞRI DAĞI KADAR GERÇEK

Akın Gürlek’e ait olduğunu açıkladığımız tapuların ID’leri yalanlanmadı ve yalanlanamayacak. Hatta Akın Gürlek’in bakanlığa, ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?’ dediği; bakanlıktan da, ‘250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun?’ cevabını aldığını da biliyoruz. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik bir tebliğ var. Bunun için bfakanlık, tapu dairelerinden yapılan satışları alıyor ve belediyelere bildiriyor. O tebliğe göre Türkiye’nin çeşitli illerindeki ve ilçelerindeki belediyelere giden rutin yazılarda bu 16 tapunun 16’sı da var. Al sana kanıt. Tapular Ağrı Dağı kadar gerçek.

BİZE GÜVENİP HESAP YAPMASINLAR

(Erken seçim) 2027 Ekim’de hesapları bize güvenip yapmasınlar. Ama bugünkü gibi bir tablo olursa, bütün verileri partimin önüne koyup, ‘Arkadaşlar bu seçimi yaparsak iktidara geliyoruz, ne diyorsunuz’ derim. Ama şu andan böyle bir taahhütte bulunma imkânım ve yetkim yok. Bunu yetkili kurullarla tartışmak lazım.”