Burcu 5 metreden ‘düştü’

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ANTALYA Muratpaşa’daki Atatürk Parkı’nda önceki gün 21.00 sıralarında, Çağatay isimli erkek arkadaşıyla parkta tartışan Burcu K., bir süre sonra korkuluktan 5 metrelik boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Burcu K., olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Burcu K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burcu K.’nin bilincinin açık olduğu kaydedildi. Burcu K.’nin kendisinin düştüğünü beyan eden erkek arkadaşı Çağatay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

‘KIZI TARTAKLAYARAK PARKA DOĞRU ÇIKARDI’

Olaya tanık olan Hayrullah İnal “Erkek arkadaşı kızı tartaklayarak parka doğru çıkmaya başladı. Kıza hakaretler ediyordu. 500 metre ilerledikten sonra, kızı bayağı bir tartakladı. Çalıların arasına düşüp tekrar kalktılar. Ben 112’ye ihbarda bulundum. 2 dakika sonra çığlık sesleri geldi. Koştum geldim, kız kendisini boşluğa atmış. Attı mı, yoksa atıldı mı bilmiyorum” dedi.