‘Buraya bisikleti koyamazsın’ cinayeti

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Hamarat’ın çocuğuna ait bisikletin bina içine bırakılmamasını isteyen ve kısa süre önce komşusuyla tartışan Erol K., işten eve gelen Hamarat’ı arayıp dışarıda konuşmak istediğini söyledi. Komşuların bisiklet kavgasının büyümesi sonucu Erol K., elinde bıçakla Hamarat’ı sokak ortasında kovalamaya başladı.

KOKOREÇÇİYE SIĞINDI

Komşusundan kaçmak isteyen Hamarat, “Elinde bıçak var, yardım edin” diye bağırarak mahalledeki bir kokoreççiye girdi. Kovalamaca sırasında komşusunu yakalayan Erol K., çevredekilerin gözü önünde Hamarat’ı göğsünden 5 yerinden bıçaklayarak öldürüldü. Komşusu Erol K. ise emniyete giderek teslim oldu.