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‘Buraya bisikleti koyamazsın’ cinayeti

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#Bisiklet#Cinayet#Kahvehane
‘Buraya bisikleti koyamazsın’ cinayeti
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:00

İstanbul Üsküdar’da dün 01.00 sıralarında 1 ay önce satın aldığı yeni evine taşınan evli ve 2 çocuk babası kahvehane işletmecisi Kenan Hamarat (41) ile üst kattaki komşusu Erol K. (49) arasında bina içine bırakılan bisiklet nedeniyle üç gün önce tartışma yaşandı.

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Hamarat’ın çocuğuna ait bisikletin bina içine bırakılmamasını isteyen ve kısa süre önce komşusuyla tartışan Erol K., işten eve gelen Hamarat’ı arayıp dışarıda konuşmak istediğini söyledi. Komşuların bisiklet kavgasının büyümesi sonucu Erol K., elinde bıçakla Hamarat’ı sokak ortasında kovalamaya başladı.

KOKOREÇÇİYE SIĞINDI

Komşusundan kaçmak isteyen Hamarat, “Elinde bıçak var, yardım edin” diye bağırarak mahalledeki bir kokoreççiye girdi. Kovalamaca sırasında komşusunu yakalayan Erol K., çevredekilerin gözü önünde Hamarat’ı göğsünden 5 yerinden bıçaklayarak öldürüldü. Komşusu Erol K. ise emniyete giderek teslim oldu.

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#Bisiklet#Cinayet#Kahvehane

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