Burası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular kısıtlamaya rağmen sahillere akın etti. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili doldu taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, sahilde mangal yakanların olduğu görüldü.

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