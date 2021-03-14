MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık
GeriGündem Burası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Esma MURAT -Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Burası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık

İstanbul'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da sahilde mangal yaktı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular kısıtlamaya rağmen sahillere akın etti. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili doldu taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, sahilde mangal yakanların olduğu görüldü.

Burası Yenikapı Sahili... Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dikkat çeken kalabalık

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi