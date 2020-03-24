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Deniz ÖZEN/DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Burası Türkiye'nin en yaşlı ili... Sokaklar bomboş!

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Burası Türkiye'nin en yaşlı ili... Sokaklar bomboş!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağına uymasıyla sokaklar boşaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polislerce evine bırakıldı.

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti’ unvanı ile de biliniyor. TÜİK verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kent Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu gözlemlendi. Merkezin yarımada üzerine kurulu olduğu kentte yaşayan 65 yaşın üzerindekiler, sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polis ekiplerince evlerine bırakıldı.

Burası Türkiyenin en yaşlı ili... Sokaklar bomboş

Burası Türkiyenin en yaşlı ili... Sokaklar bomboş

Burası Türkiyenin en yaşlı ili... Sokaklar bomboş


 

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta sokaklar bomboş
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