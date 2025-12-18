×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Burası Sibirya değil Türkiye! Buzdan kente dönüştü: Sıfırın altında 15 dereceyi gördü | 'Allah bize yardım etsin'

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk Hava#Dondurucu Soğuk#Buzlu Kentler
Burası Sibirya değil Türkiye Buzdan kente dönüştü: Sıfırın altında 15 dereceyi gördü | Allah bize yardım etsin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 14:04

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kars'ta, dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluştu, su göletleri buzla kaplandı. Çok soğuk günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar "Allah bize yardım etsin, gerçekten çok soğuk." dedi.

Haberin Devamı

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış ilçesinde de ağaçlarda ve bitkilerde kırağı ile bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev ve araçların camları, arazideki çeşmeler buzla kaplandı, derelerin yüzeyi tamamen dondu. Vatandaşlar arabalarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

'ALLAH BİZE YARDIM ETSİN, GERÇEKTEN ÇOK SOĞUK'

Vatandaşlardan Sunay Çelik, çok soğuk günlerin başladığını belirterek, "Havalar Sibirya soğuğu, arabaların üzerine örtü atıyoruz. Eksi 13-15 dereceleri görüyoruz. Allah bize yardım etsin, gerçekten çok soğuk." dedi.

Burası Sibirya değil Türkiye Buzdan kente dönüştü: Sıfırın altında 15 dereceyi gördü | Allah bize yardım etsin

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde sis ve kırağı oluştu.

Haberin Devamı

Dağların karla kaplandığı Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soğuk Hava#Dondurucu Soğuk#Buzlu Kentler

BAKMADAN GEÇME!