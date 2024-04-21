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Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi: Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti

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#Gaziosmanpaşa#Davut Gül#Riskli Alan
Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi: Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Gaziosmanpaşa’da daha önce riskli alan ilan edilen bölgede sağanak yağış sonrasında toprak kayması yaşandı. Mahalledeki 30 ev ve 114 kişi tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki akşam saat 19.30 sıralarında etkili olan sağanak yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Mahalledeki 30 ev ve 114 kişi tahliye edilerek çevredeki otellere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede çalışmalara başlayan AFAD ve itfaiye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi: Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti

‘ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

İstanbul Valisi Davut Gül, dün sabah saatlerinde heyelanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, “Burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. 30 ev boşaltıldı. Şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması  ve yıkılması lazım” dedi.

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Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ayhan Özkabak şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm başladıktan sonra burası bu hale geldi. Kentsel dönüşüm başladı, komşularımız tapularını 10 sene sonra alabildi. Mağduriyetin çözülmesini istiyoruz.”

 

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#Gaziosmanpaşa#Davut Gül#Riskli Alan

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