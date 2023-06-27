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"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"

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#Avcılar#İstanbul#Kent
Burası İstanbulun ortasında bir yayla
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 13:28

İstanbul Avcılar'da yüksek katlı binaların arasında, otoyol ve tren hattının hemen yanında otlatılan kurbanlıklar ilgi çekti. Hayvanlarını otlatan Yakup Baş, " Burası İstanbul'un ortasında bir yayla. Burasının havası Samsun Alaçam ilçesinin Türkmen yaylası vardır, aynı o yaylanın havası" şeklinde konuştu.

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Kurbanlık ve adaklık hayvan yetiştiren Yakup Baş, Avcılar'da Yeşilkent ile Tahtakale Mahallesi arasındaki bölgede hayvanlarını otlatıyor. Büyükbaş hayvanları genellikle kapalı alanda besleyen Baş, diğer küçükbaş kurbanlık ve adaklık hayvanları ise göz alabildiğince uzanan arsada otlatıyor. Koyun, keçi ve oğlakların Ispartakule'deki çok katlı binaların hemen yanında, TEM Otoyolu'nun ve tren hattının yanında otlatılması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kurbanlıkların maliyetlerinin geçen yıla göre 2-3 kat arttığını ifade eden Yakup Baş, "Geçen sene 2 bin liraya aldığın hayvan bu sene 5 bin lira 6 bin lira. İki üç kat arttı yemler arttı herşey arttı. Kurbanlıklar da artıyor.

Burası İstanbulun ortasında bir yayla

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Burası yayla, İstanbul'un ortasında bir yayla. 9-10 senedir burada duruyoruz. Köyü terk ettik burada duruyoruz. Büyükbaşlar içeride. İçeriden kurbanlık isteyen içeriden alıyor yaylım isteyene yaylımdan veriyoruz. Koyunlar 6-7 bin lira, koçlar 9 bin liradan 11 bin liraya kadar satılıyor. 40 bin liradan 130-140 bin liraya kadar büyükbaş var. Kilosu 150'den başlıyor. 170 liraya kadar gidiyor. Burada kesim de yapıyoruz " dedi.

TÜRKMEN YAYLASININ HAVASI GİBİ

Hayvancılıkla uğraşan Baş, "Burasının havası Samsun Alaçam ilçesinin Türkmen yaylası vardır, aynı o yaylanın havası. Hayvan orada da besleniyor burada da besleniyor. Ot da var bu sene yağmur yağdı. Hayvanın eti de lezzetli oluyor" şeklinde konuştu.

 

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#Avcılar#İstanbul#Kent

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