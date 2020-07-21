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Cemil ÖZDEMİR - DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Burası İstanbul! Yol gece yarısı kamyonlarla kapatıldı...

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İstanbul Bakırköy'de koronavirüs sürecinin başlangıcında geçici olarak, 10 Temmuz'da ise belediye meclisi kararıyla tamamen kapatılan Karabal Caddesi'ndeki Salı Pazarı'nın girişi pazarcıların tezgâh açma ihtimaline karşı çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi'nde uzun yıllardır kurulan Salı Pazarı, koronavirüs sürecinin başladığı günlerde tedbir amaçlı kapatıldı.

Bakırköy Belediye Meclisi'nde 10 Temmuz'da alınan kararla ise Salı Pazarı tamamen kapatıldı. Geçen hafta pazar alanında bulunan pazar esnafı belediyeye yürüyüş ve gerginlik yaşanmıştı. Esnaflar, bugün de pazar yerinde buluşarak Bakırköy Belediyesi önüne yürüyeceğini duyurdu.

Burası İstanbul Yol gece yarısı kamyonlarla kapatıldı...

Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı. Bölgede belediyeye bağlı zabıtalarla polis ekipleri de önlem aldı.

Bakırköyde ortalık bir anda karıştı
Bakırköy'de ortalık bir anda karıştı!
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